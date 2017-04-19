Нойер получил перелом стопы в матче с «Реалом»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом», который завершился поражением мюнхенской команды (2:4).

Пресс-служба «Баварии» на официальном сайте сообщает, что, по предварительному осмотру, у вратаря диагностирован перелом левой стопы. Отмечается, что Нойер получил повреждение во время третьего гола Криштиану Роналду.

По прибытии в Мюнхен голкипер пройдёт тщательное обследование, после которого станут известны приблизительные сроки восстановления.