Рейтинг@Mail.ru

Нойер получил перелом стопы в матче с «Реалом»

Матч: РеалРеал4 : 2БаварияБавария
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Нойер Мануэль
Сегодня, 04:31 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Павел Молочный

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом», который завершился поражением мюнхенской команды (2:4).

Пресс-служба «Баварии» на официальном сайте сообщает, что, по предварительному осмотру, у вратаря диагностирован перелом левой стопы. Отмечается, что Нойер получил повреждение во время третьего гола Криштиану Роналду

По прибытии в Мюнхен голкипер пройдёт тщательное обследование, после которого станут известны приблизительные сроки восстановления.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 04:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 04:55
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 04:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
21:11 Кудряшов не успеет восстановиться к матчу со «Спартаком» после операции 59
17:35 Чичарито покинул лазарет «Байера» 1
00:52 Слухи Куртуа и Алонсо не помогут «Челси» в полуфинале Кубка Англии против «Тоттенхэма» 4
17 апреля 2017
15:27 Маскерано пропустил тренировку «Барселоны» 16
12:47 Куртуа получил травму во время съемок в рекламном ролике для НБА 21
11:35 Сауль: «После каждой тренировки и игры я мочился кровью» 11
16 апреля 2017
15:20 Слухи Куртуа пропустит матч с МЮ из-за травмы 6
13:08 Бэйл не поможет «Реалу» в матче с «Баварией» 51
15 апреля 2017
20:43 Дибала получил травму лодыжки 15
14 апреля 2017
22:13 «Халл» потерял Мейлера до конца сезона 1
все материалы по этой теме
Турниры