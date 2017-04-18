Кудряшов не успеет восстановиться к матчу со «Спартаком» после операции

Защитнику «Ростова» Федор Кудряшов ляжет под нож.

По информации источника, игроку, сломавшему нос во время матча 23-го тура РФПЛ против ЦСКА, будет сделана операция в Швейцарии.

Ожидается, что защитник после хирургического вмешательства не сможет помочь «желто-синим» в поединке 24-го тура чемпионата России со «Спартаком».