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Кудряшов не успеет восстановиться к матчу со «Спартаком» после операции

Матч: РостовРостов-:-СпартакСпартак
Начало матча: 22.04.2017, 16:30
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Кудряшов Федор
Сегодня, 21:11 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Защитнику «Ростова» Федор Кудряшов ляжет под нож.

По информации источника, игроку, сломавшему нос во время матча 23-го тура РФПЛ против ЦСКА, будет сделана операция в Швейцарии.

Ожидается, что защитник после хирургического вмешательства не сможет помочь «желто-синим» в поединке 24-го тура чемпионата России со «Спартаком».

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