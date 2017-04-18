Кудряшов не успеет восстановиться к матчу со «Спартаком» после операции
Сегодня, 21:11 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
Защитнику «Ростова» Федор Кудряшов ляжет под нож.
По информации источника, игроку, сломавшему нос во время матча 23-го тура РФПЛ против ЦСКА, будет сделана операция в Швейцарии.
Ожидается, что защитник после хирургического вмешательства не сможет помочь «желто-синим» в поединке 24-го тура чемпионата России со «Спартаком».
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И особенно жалко, что КДК оставило без внимания причину этой травмы.
витиньо размазывает в кровищу лицо игроку ростова - судья молчит, ни фола, ни карточки
стыдно за цска
Ау,КДК? Игрокам гинер-клуба теперь все позволено?