Чичарито покинул лазарет «Байера»

Нападающий «Байера» Чичарито восстановился от травмы.

Мексиканский футболист пропустил четыре последних матча «аспириновых» из-за растяжения мышц бедра. 28-летний форвард вновь тренируется с командой, а это значит, что он, скорее всего, сможет принять участие в поединке 30-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга».

Ранее спортивный директор «Байера» Руди Феллер заявил, что «аптекари» продадут мексиканца лишь за большие деньги.