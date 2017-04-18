Чичарито покинул лазарет «Байера»
Сегодня, 17:35 | Источник: Bundesliga.de | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Байера» Чичарито восстановился от травмы.
Мексиканский футболист пропустил четыре последних матча «аспириновых» из-за растяжения мышц бедра. 28-летний форвард вновь тренируется с командой, а это значит, что он, скорее всего, сможет принять участие в поединке 30-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга».
Ранее спортивный директор «Байера» Руди Феллер заявил, что «аптекари» продадут мексиканца лишь за большие деньги.
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