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Чичарито покинул лазарет «Байера»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Байер, Чичарито
Сегодня, 17:35 | Источник: Bundesliga.de | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Байера» Чичарито восстановился от травмы.

Мексиканский футболист пропустил четыре последних матча «аспириновых» из-за растяжения мышц бедра. 28-летний форвард вновь тренируется с командой, а это значит, что он, скорее всего, сможет принять участие в поединке 30-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга».

Ранее спортивный директор «Байера» Руди Феллер заявил, что «аптекари» продадут мексиканца лишь за большие деньги.

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