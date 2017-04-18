Куртуа и Алонсо не помогут «Челси» в полуфинале Кубка Англии против «Тоттенхэма»

По информации британской прессы, голкипер «Челси» Тибо Куртуа не успеет восстановиться от травмы лодыжки к полуфинальному матчу Кубка Англии против «Тоттенхэма», который состоится 22 апреля.

Также сообщается, что предстоящую встречу, скорее всего, пропустит и защитник Маркос Алонсо, как и Куртуа, травмировавшийся во время съемок в рекламном ролике для НБА.

По слухам, рулевой «синих» Антонио Конте после этого был в ярости и запретил своим игрокам быть задействованными в данном мероприятии.