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Куртуа и Алонсо не помогут «Челси» в полуфинале Кубка Англии против «Тоттенхэма»

Матч: ЧелсиЧелси-:-ТоттенхэмТоттенхэм
Начало матча: 22.04.2017, 19:15
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Куртуа Тибо, Алонсо Маркос
Сегодня, 00:52 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

По информации британской прессы, голкипер «Челси» Тибо Куртуа не успеет восстановиться от травмы лодыжки к полуфинальному матчу Кубка Англии против «Тоттенхэма», который состоится 22 апреля.

Также сообщается, что предстоящую встречу, скорее всего, пропустит и защитник Маркос Алонсо, как и Куртуа, травмировавшийся во время съемок в рекламном ролике для НБА.

По слухам, рулевой «синих» Антонио Конте после этого был в ярости и запретил своим игрокам быть задействованными в данном мероприятии.

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