Куртуа получил травму во время съемок в рекламном ролике для НБА

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа получил травму лодыжки во время съемок в рекламном ролике клуба для НБА. В рекламе приняли участие также Неманья Матич, Асмир Бегович и Маркос Алонсо. Играя с одноклубниками в баскетбол, Куртуа неудачно приземлился на ногу. Инцидент произошел в прошлый вторник.

Из-за этой травмы Куртуа был вынужден пропустить вчерашний поединок АПЛ с МЮ.