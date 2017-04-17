Рейтинг@Mail.ru

Куртуа получил травму во время съемок в рекламном ролике для НБА

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Челси, Куртуа Тибо
Сегодня, 12:47 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа получил травму лодыжки во время съемок в рекламном ролике клуба для НБА. В рекламе приняли участие также Неманья Матич, Асмир Бегович и Маркос Алонсо. Играя с одноклубниками в баскетбол, Куртуа неудачно приземлился на ногу. Инцидент произошел в прошлый вторник.

Из-за этой травмы Куртуа был вынужден пропустить вчерашний поединок АПЛ с МЮ.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:05
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:56
, чтобы видеть комментарии
  0
na
Сегодня 12:54
, чтобы видеть комментарии
  0
DXTK [NITRO]
Сегодня 12:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
11:35 Сауль: «После каждой тренировки и игры я мочился кровью» 4
Вчера
15:20 Слухи Куртуа пропустит матч с МЮ из-за травмы 6
13:08 Бэйл не поможет «Реалу» в матче с «Баварией» 50
15 апреля 2017
20:43 Дибала получил травму лодыжки 15
14 апреля 2017
22:13 «Халл» потерял Мейлера до конца сезона 1
13 апреля 2017
19:25 «Вест Хэм» потерял Мичейла Антонио до конца сезона 0
18:01 Бартра пропустит 4 недели 3
16:43 Бэйл может пропустить ответный матч с «Баварией» 18
16:02 Миланов восстановился от травмы и сможет сыграть с «Ростовом» 65
12 апреля 2017
19:57 Маскерано может пропустить ответный матч с «Ювентусом» из-за травмы 9
все материалы по этой теме
Турниры