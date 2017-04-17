Куртуа получил травму во время съемок в рекламном ролике для НБА
Сегодня, 12:47 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Вратарь «Челси» Тибо Куртуа получил травму лодыжки во время съемок в рекламном ролике клуба для НБА. В рекламе приняли участие также Неманья Матич, Асмир Бегович и Маркос Алонсо. Играя с одноклубниками в баскетбол, Куртуа неудачно приземлился на ногу. Инцидент произошел в прошлый вторник.
Из-за этой травмы Куртуа был вынужден пропустить вчерашний поединок АПЛ с МЮ.
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