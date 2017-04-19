Нойер выбыл из строя на 8 недель
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Румменигге Карл-Хайнц , Нойер Мануэль
Сегодня, 13:42 | Источник: Goal.com | Редакция: Роман Мельник
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, который доигрывал матч с «Реалом» с переломом стопы, пропустит около восьми недель. Об этом сообщил председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге:
«У Нойера серьезное повреждение. Он не сможет играть восемь недель».
Sadly, @Manuel_Neuer suffered a fracture in his left foot during #RMAFCB and is set for a lengthy spell out. Get well soon, Manu! 👊 pic.twitter.com/ZO6gvypkdx
— FC Bayern English (@FCBayernEN) 19 апреля 2017 г.
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