Нойер выбыл из строя на 8 недель

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, который доигрывал матч с «Реалом» с переломом стопы, пропустит около восьми недель. Об этом сообщил председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге:

«У Нойера серьезное повреждение. Он не сможет играть восемь недель».

