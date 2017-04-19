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Нойер выбыл из строя на 8 недель

Матч: РеалРеал4 : 2БаварияБавария
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Румменигге Карл-Хайнц , Нойер Мануэль
Сегодня, 13:42 | Источник: Goal.com | Редакция: Роман Мельник

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, который доигрывал матч с «Реалом» с переломом стопы, пропустит около восьми недель. Об этом сообщил председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге:

«У Нойера серьезное повреждение. Он не сможет играть восемь недель».

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