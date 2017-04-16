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«Спартак» обыграл «Зенит» и укрепил лидерские позиции

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЗенитЗенит
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 21:51 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник

В центральном матче 23-го тура РФПЛ московский «Спартак» обыграл своего преследователя - «Зенит».

Москва, стадион «Открытие Арена»

«Спартак» – «Зенит» – 2:1 (1:0)
Голы: Промес 22, Самедов 80 — Дзюба 66

«Спартак»: Ребров, Комбаров, Джикия, Ещенко, Таски, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов 61), Попов (Мельгарехо 74), Промес.
Главный тренер: Массимо Каррера.

«Зенит»: Лунев, Кришито, Иванович, Нету, Смольников, Эрнани (Шатов 46), Юсупов (Маурисио 79), Жулиано (Джорджевич 89), Данни, Дзюба, Кокорин.
Главный тренер: Мирча Луческу.

Предупреждения: Промес 85.

Судья: Александр Егоров.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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