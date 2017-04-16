«Спартак» обыграл «Зенит» и укрепил лидерские позиции
В центральном матче 23-го тура РФПЛ московский «Спартак» обыграл своего преследователя - «Зенит».
Москва, стадион «Открытие Арена»
«Спартак» – «Зенит» – 2:1 (1:0)
Голы: Промес 22, Самедов 80 — Дзюба 66
«Спартак»: Ребров, Комбаров, Джикия, Ещенко, Таски, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов 61), Попов (Мельгарехо 74), Промес.
Главный тренер: Массимо Каррера.
«Зенит»: Лунев, Кришито, Иванович, Нету, Смольников, Эрнани (Шатов 46), Юсупов (Маурисио 79), Жулиано (Джорджевич 89), Данни, Дзюба, Кокорин.
Главный тренер: Мирча Луческу.
Предупреждения: Промес 85.
Судья: Александр Егоров.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Победа на классе.
Победа Спартака-показатель слабости соперников?.Это уже не наши проблемы.
15 соперников повержены.Это факт.
Фарт?
Это хорошая работа.
Победа на классе.
Победа Спартака-показатель слабости соперников?.Это уже не наши проблемы.
15 соперников повержены.Это факт.
Фарт?
Это хорошая работа.
Классная рифма,правда?)))
И спасибо за поздравления.
Петербуржцам же надо избавляться от цыгана,он показал,что только ныть о судействе хорошо может.
Победой с запасом.
Без Зе и Адриано смогли выиграть у тех, кто нас преследовал в турнирной таблице.
Так что не просто показали отличный матч с такой драматургией, а еще и с запасом прочности.
О впечатлениях напишу попозже, когда выпью чашечку горячего кофе)
впитереныть
надеюсь на ваши поздравления в 18 году когда зенит возьмет золото!
Первый тайм вообще был образцовым !
Какой оффсайд?
Рука Комбарова единственный спорный момент.
Спартак показал гораздо более качественный футбол!
Это факт,посмотри что тут пишут болелы других клубов.
Парочка упоротых только ноет,опылились от цыгана ;)
Наиболее справедливо:
1. Спартак
2.Зенит
3.ЦСКА.
Совсем не слышно. Ослабли в конец.