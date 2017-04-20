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Спортдиректор «Монако»: «„Реал“ не контактировал с нами по поводу Мбаппе»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Монако, Реал, Мбаппе Килиан
Сегодня, 18:20 | Источник: football-espana.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Спортивный директор «Монако» Антонио Кордон опроверг информацию о том, что «Реал» обращался в клуб касательно нападающего монегасков Килиана Мбаппе.

«„Реал“ не контактировал с нами по поводу Мбаппе. Надеюсь, что Килиан останется с нами надолго и подарит клубу еще много прекрасных вечеров футбола.

Есть много факторов, которые необходимо учитывать, чтобы футболист добился успеха. Мбаппе еще очень молод. Посмотрим, что будет летом.

Надеюсь, Мбаппе останется работать на благо команды, но мы знаем футбол и знаем, как работает этот рынок.

В его контракте есть пункт об отступных. Я не знаю, какая конкретно сумма там прописана, но она очень велика».

Накануне Мбаппе был признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала ЛЧ «Монако» - «Боруссия».

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