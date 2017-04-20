«Реал» не продал Асенсио в «Ливерпуль» за 50 млн евро
Сегодня, 17:25 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
По данным испанских СМИ, «Реал» отверг предложение «Ливерпуля» по талантливому полузащитнику «сливочных» Марко Асенсио. «Красные» предлагали за игрока 50 млн евро, но последовал отказ. Наставник «Реала» Зинедин Зидан в будущем очень рассчитывает на 21-летнего футболиста и не желает с ним расставаться.
В текущем сезоне Асенсио провел 18 матчей в Ла Лиге, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Удалось отличиться ему и в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (4:2).
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