«Реал» не продал Асенсио в «Ливерпуль» за 50 млн евро

По данным испанских СМИ, «Реал» отверг предложение «Ливерпуля» по талантливому полузащитнику «сливочных» Марко Асенсио. «Красные» предлагали за игрока 50 млн евро, но последовал отказ. Наставник «Реала» Зинедин Зидан в будущем очень рассчитывает на 21-летнего футболиста и не желает с ним расставаться.

В текущем сезоне Асенсио провел 18 матчей в Ла Лиге, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Удалось отличиться ему и в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (4:2).