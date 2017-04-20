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Китайский клуб предложил Диего Косте рекордный контракт

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Тяньцзинь Ц, Коста Диего
Сегодня, 13:29 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Роман Мельник

Согласно информации Mirror, в услугах 28-летнего форварда «Челси» Диего Косты нуждается китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Ранее руководство команды из «Поднебесной» уже предлагало за трансфер игрока €107 млн, но лондонский клуб, по слухам, отверг это предложение.

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предпринимает новую попытку. Если Коста перейдет в китайский клуб, то будет получать порядка €40 млн в год, и тем самым станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Сейчас наибольшую зарплату получает Карлос Тевес, играющий в «Шанхай Шеньхуа», - €37,5 млн в год.

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