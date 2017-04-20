Китайский клуб предложил Диего Косте рекордный контракт

Согласно информации Mirror, в услугах 28-летнего форварда «Челси» Диего Косты нуждается китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Ранее руководство команды из «Поднебесной» уже предлагало за трансфер игрока €107 млн, но лондонский клуб, по слухам, отверг это предложение.

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предпринимает новую попытку. Если Коста перейдет в китайский клуб, то будет получать порядка €40 млн в год, и тем самым станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Сейчас наибольшую зарплату получает Карлос Тевес, играющий в «Шанхай Шеньхуа», - €37,5 млн в год.