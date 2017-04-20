Китайский клуб предложил Диего Косте рекордный контракт
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Тяньцзинь Ц, Коста Диего
Сегодня, 13:29 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Роман Мельник
Согласно информации Mirror, в услугах 28-летнего форварда «Челси» Диего Косты нуждается китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Ранее руководство команды из «Поднебесной» уже предлагало за трансфер игрока €107 млн, но лондонский клуб, по слухам, отверг это предложение.
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предпринимает новую попытку. Если Коста перейдет в китайский клуб, то будет получать порядка €40 млн в год, и тем самым станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Сейчас наибольшую зарплату получает Карлос Тевес, играющий в «Шанхай Шеньхуа», - €37,5 млн в год.
Другие материалы по теме:
10:58 Слухи «Наполи» готов потратить на Щесны €10 млн 4
Вчера
09:56 Слухи «Ливерпуль» заплатит за Харта £20 млн 25
18 апреля 2017
19:36 Слухи Щесны может продолжить карьеру в «Наполи» 0
17:45 Слухи «Фенербахче» претендует на Янузая 5
15:25 Слухи Терри готов выслушать предложения от клубов АПЛ 20
Или войдите через