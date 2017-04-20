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Агент: «Измайлов хотел бы сыграть на ЧМ-2018»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Россия: игроки, Россия, Измайлов Марат
Сегодня, 22:14 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Паулу Барбоза, агент российского футболиста Марата Измайлова, заявил, что футболист мечтает сыграть на чемпионате мира 2018. Последним клубом Измайлова был «Краснодар», с которым он в марте расторг контракт из-за проблем с коленом.

«Марат восстанавливается после травмы колена, но летом он снова будет играть. Проблемы требовали некоторой паузы, и он не мог помогать “Краснодару» определенное время. Марат считал, что если не может помочь команде, лучше расстаться. Ему было неудобно оставаться в клубе, лечиться и не играть. Такой уж он человек.

Хочет ли он сыграть на ЧМ-2018? Поживем-увидим. Если восстановится, как рассчитываем, он имеет право на мечту и на цель, которая реальна. Поэтому вот так. 

Да, он бы хотел сыграть на ЧМ. И он будет работать, чтобы осуществить эту цель".

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