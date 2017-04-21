Рэшфорд: «МЮ с трудом прошёл этот раунд, но это уже не имеет значения»
Сегодня, 02:42 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, забивший решающий гол в ворота «Андерлехта», поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с бельгийским клубом (2:1):
«Даже если мяч не идёт в ворота, нужно стремиться продолжать создавать моменты, что мы и делали, прижимая соперника к его воротам. Мы создали много моментов и могли забить много голов, но бывают такие игры, когда это никак не получается. Но, в конце концов, мы забили ещё один. Что касается упущенных моментов, нужно продолжать играть, стараться, и тогда у тебя будет новый шанс отличиться.
Мы с трудом прошли этот раунд, но это уже не имеет значения».
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