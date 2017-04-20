Почеттино: «Если „Интер“ хочет купить Алдервейрелда, пусть говорит с Леви»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отреагировал на слухи о том, что «Интер» хочет приобрести защитника «шпор» Тоби Алдервейрелда.

«Поговорите с Леви (президент „Тоттенхэма“ - прим. ред.). Некоторые клубы заинтересованы в некоторых игроках. Понятно, что они должны общаться на эту тему с Леви.

Клуб решает, какие игроки его покинут. У всех наших футболистов контракты рассчитаны еще минимум на два-три года, так что мы не волнуемся.

Всех, кто хочет купить наших игроков, я приглашаю посетить наше расположение и встретиться с Леви. Тоби? У нас нет сомнений по его поводу».