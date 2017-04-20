Почеттино: «Если „Интер“ хочет купить Алдервейрелда, пусть говорит с Леви»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Тоттенхэм, Интер, Алдервейрелд Тоби, Почеттино Маурисио
Сегодня, 18:09 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отреагировал на слухи о том, что «Интер» хочет приобрести защитника «шпор» Тоби Алдервейрелда.
«Поговорите с Леви (президент „Тоттенхэма“ - прим. ред.). Некоторые клубы заинтересованы в некоторых игроках. Понятно, что они должны общаться на эту тему с Леви.
Клуб решает, какие игроки его покинут. У всех наших футболистов контракты рассчитаны еще минимум на два-три года, так что мы не волнуемся.
Всех, кто хочет купить наших игроков, я приглашаю посетить наше расположение и встретиться с Леви. Тоби? У нас нет сомнений по его поводу».
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