Кэррик: «Хорошо выступать на всех фронтах – это обязанность „Манчестер Юнайтед“»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал победу над «Андерлехтом» (2:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы, которая позволила МЮ выйти в полуфинал турнира:

«У нас не получилось хорошо начать эту встречу. После первого гола мы создали несколько моментов, но не реализовали их. Могло показаться, что сегодня не наш вечер, но „Манчестер Юнайтед“ прошёл в следующий раунд. У нас спрашивают, какой турнир для команды в приоритете. Но мы должны хорошо выступать на всех фронтах — это наша обязанность. Мы верим в свои силы, в команде отличная атмосфера. Рассчитываем, что так продолжится и дальше.

Жаль, что Ибрагимович и Рохо получили травмы. Будем надеяться, они не слишком серьёзны, поскольку это два очень важных игрока для нашей команды».