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Льорис: «Я продолжаю играть в „Тоттенхэме“ из-за Почеттино»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Тоттенхэм, Почеттино Маурисио , Льорис Уго
Сегодня, 20:31 | Источник: Squawka.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис в очередной раз рассыпался в комплиментах главному тренеру команды Маурисио Почеттино. Французский вратарь ответил на вопрос журналиста о том, почему он продолжает выступать за «шпор».

«Не буду скрывать, что основная причина этого - Почеттино. Мне нравится играть в „Тоттенхэме“, а особенно под руководством Маурисио. Считаю, что с ним клуб может достичь того уровня, на который мы рассчитываем.

Я до сих пор помню наш первый телефонный разговор, когда Почеттино описывал свою философию футбола и рассказывал, какой он хочет видеть игру команды. Он победитель и очень амбициозный тренер».

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