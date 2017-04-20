Ибрагимович и Санчес не попали в команду года АПЛ по версии PFA

Ассоциация профессиональных футболистов Великобритании представила символическую сборную года в АПЛ. Команду выбирали члены организации, представляющие 100 клубов из АПЛ, Чемпионшипа, Первой и Второй лиг. Примечательно, что в списке не оказалось таких видных нападающих, как Златан Ибрагимович и Алексис Санчес, хотя оба они претендуют на звание игрока года.

Вратарь: Давид Де Хеа (МЮ).

Защитники: Кайл Уокер («Тоттенхэм»), Давид Луис, Гэри Кэйхилл (оба - «Челси»), Дэнни Роуз («Тоттенхэм»).

Полузащитники: Деле Алли («Тоттенхэм»), Эден Азар, Н'Голо Канте (оба - «Челси»), Садьо Мане («Ливерпуль»).

Нападающие: Харри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон»).