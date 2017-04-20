Ибрагимович и Санчес не попали в команду года АПЛ по версии PFA
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Челси, Тоттенхэм, Ман Юнайтед, Ливерпуль, Эвертон, Де Хеа Давид, Уокер Кайл, Луис Давид, Кэйхилл Гэри, Роуз Дэнни, Алли Деле, Азар Эден, Канте Н'Голо, Мане Садьо, Кейн Харри, Лукаку Ромелу
Сегодня, 17:38 | Источник: thepfa.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Ассоциация профессиональных футболистов Великобритании представила символическую сборную года в АПЛ. Команду выбирали члены организации, представляющие 100 клубов из АПЛ, Чемпионшипа, Первой и Второй лиг. Примечательно, что в списке не оказалось таких видных нападающих, как Златан Ибрагимович и Алексис Санчес, хотя оба они претендуют на звание игрока года.
Вратарь: Давид Де Хеа (МЮ).
Защитники: Кайл Уокер («Тоттенхэм»), Давид Луис, Гэри Кэйхилл (оба - «Челси»), Дэнни Роуз («Тоттенхэм»).
Полузащитники: Деле Алли («Тоттенхэм»), Эден Азар, Н'Голо Канте (оба - «Челси»), Садьо Мане («Ливерпуль»).
Нападающие: Харри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон»).
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Ибра крут конечно, но годы берут своё... Лукаку и Кейн немного, но всёже лучше выступили(хотя может это повлияло состояние команды, особенно в начале сезона).
Санчес... Ну Мане я поставля выше(пусть и хуже стата), потому что всегда старается, борется за команду. А Санчес в этом сезоне больше на своё имя играет, а не на имя команды...
Азар не лучше выступил Санчеса, но на первом месте Челси - потому в сборной именно Азар.