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Юнес: «Не важно, кто достанется „Аяксу“ в полуфинале, мы хотим выиграть Лигу Европы»

Матч: Шальке-04Шальке-043 : 2АяксАякс
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: игроки, Юнес Амин, Ферманн Ральф
Сегодня, 01:25 | Источник: UEFA.com | Редакция: Павел Молочный

Форвард «Аякса» Амин Юнес прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги Европы после ответного матча с «Шальке», который завершился поражением голландского клуба (2:3). Пройти в следующий раунд турнира «Аяксу» позволила победа в первом поединке 1/4 финала ЛЕ со счётом 2:0.

«Мы прошли дальше, а я отличился забитым мячом. Это непередаваемое чувство. Особенно потому, что мне удалось забить Ральфу Ферманну, который так здорово сыграл в первом матче. Сегодня ночью будет трудно заснуть, это точно. Не имеет значения, кто достанется нам в полуфинале. „Аякс“ уже забрался очень далеко, так что очевидно, что мы хотим выиграть Лигу Европы», — отметил Юнес.

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