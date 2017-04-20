Несколько клубов Серии А интересуются «новым Тевесом»

18-летний нападающий «Бока Хуниорс» Марсело Торрес попал в сферу интересов ряда клубов Серии А.

Футболист произвел впечатление на недавнем турнире среди молодежных сборных в Южной Америке, где ему удалось забить 5 мячей. Торрес, которого уже прозвали «новым Тевесом», впечатлил своей решительностью и тактической гибкостью: он может сыграть как центрального нападающего, так и левого или правого вингера.

Сообщается, что «Интер», «Ювентус», «Сассуоло», «Болонья», «Палермо» и «Аталанта» следят за молодым дарованием.

В контракте Торреса прописана сумма отступных, которая равная 9 млн евро, но «Бока Хуниорс» может продать его за 5 млн, при этом получив право на 20 % от следующей продажи игрока.

Ранее из «Бока Хуниорс» в «Юве» отправился хавбек Родриго Бентанкур.