Рейтинг@Mail.ru

Несколько клубов Серии А интересуются «новым Тевесом»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: игроки, Ювентус, Интер, Палермо, Бока Хуниорс, Сассуоло, Кьево, Болонья, Удинезе
Сегодня, 21:51 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

18-летний нападающий «Бока Хуниорс» Марсело Торрес попал в сферу интересов ряда клубов Серии А. 

Футболист произвел впечатление на недавнем турнире среди молодежных сборных в Южной Америке, где ему удалось забить 5 мячей. Торрес, которого уже прозвали «новым Тевесом», впечатлил своей решительностью и тактической гибкостью: он может сыграть как центрального нападающего, так и левого или правого вингера.

Сообщается, что «Интер», «Ювентус», «Сассуоло», «Болонья», «Палермо» и «Аталанта» следят за молодым дарованием.

В контракте Торреса прописана сумма отступных, которая равная 9 млн евро, но «Бока Хуниорс» может продать его за 5 млн, при этом получив право на 20 % от следующей продажи игрока.

Ранее из «Бока Хуниорс» в «Юве» отправился хавбек Родриго Бентанкур.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
20:31 Льорис: «Я продолжаю играть в „Тоттенхэме“ из-за Почеттино» 2
18:09 Почеттино: «Если „Интер“ хочет купить Алдервейрелда, пусть говорит с Леви» 13
17:38 Ибрагимович и Санчес не попали в команду года АПЛ по версии PFA 21
17:16 Пике: «„Камп Ноу“ аплодировал нам, а некоторые слышат свист, несмотря на проход дальше» 195
Александр Чистяков
Месси – всё?
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов и отстает от «Реала» в Ла Лиге. «Соккер.ру» изучает роль Лионеля и последствия, которыми обернутся командные неудачи.
Комментариев: 39
07:50 Фото Дани Алвес: «Сказал Неймару, что таков футбол» 39
07:07 Фалькао: «Выход „Монако“ в полуфинал ЛЧ – важное событие для всей Франции» 17
06:10 Куадрадо: «Жаль, что наши контратаки не привели к голу в ворота „Барселоны“» 17
05:46 Ройс: «„Боруссия“ не справилась с поставленной задачей» 7
05:32 Бакайоко: «Выход в полуфинал ЛЧ – большое достижение для молодых игроков „Монако“» 6
все материалы по этой теме
Турниры