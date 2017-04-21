Эмери отрицает, что он согласовал контракт с «Ромой»

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери поспешил опровергнуть слухи о том, что он согласовал трехлетний контракт с «Ромой»:

«У меня действующий контракт с ПСЖ еще на год. Президент клуба полностью поддерживал меня и в сложные, и в хорошие времена, поэтому я должен отплатить за это.

Вот почему все мои переговоры с ним сводятся к тому, что мы намерены сохранить эту уверенность в дальнейшей работе. Информация о том, что я заключил контракт с другим клубом не соответствует действительности, ведь я сейчас даже не свободен.

Я на 100% сосредоточен на работе с ПСЖ».