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Эмери отрицает, что он согласовал контракт с «Ромой»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, ПСЖ, Рома, Эмери Унаи
Сегодня, 16:50 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери поспешил опровергнуть слухи о том, что он согласовал трехлетний контракт с «Ромой»:

«У меня действующий контракт с ПСЖ еще на год. Президент клуба полностью поддерживал меня и в сложные, и в хорошие времена, поэтому я должен отплатить за это.

Вот почему все мои переговоры с ним сводятся к тому, что мы намерены сохранить эту уверенность в дальнейшей работе. Информация о том, что я заключил контракт с другим клубом не соответствует действительности, ведь я сейчас даже не свободен.

Я на 100% сосредоточен на работе с ПСЖ».

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