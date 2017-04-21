Экс-директор «Барселоны»: «Судейство Кашшаи сыграло большую роль, чем судейство Айтекина»
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Кашшаи Виктор , Реал 4:2 Бавария, Барселона 6:1 ПСЖ
Сегодня, 14:15 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Экс-директор «Барселоны» Тони Фрейша уверен, что «Реал» оказался в полуфинале Лиги чемпионов, где сыграет против «Атлетико», лишь благодаря отвратительному судейству венгерской бригады под руководством Виктора Кашшаи:
«Кашшаи повлиял на результат противостояния „Реала“ и „Баварии“ куда больше, чем Айтекин повлиял на результат дуэли между „Барселоной“ и ПСЖ. Тут не приходится сомневаться.
Каземиро фолит на Роббене - судья сует руку в карман, но что он там делает? Почесать решил?
Хочу, чтобы Лигу чемпионов выиграл „Атлетико“, если нет - „Ювентус“, если нет - „Монако“. В ином случае пусть ее вообще отменят».
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Вчера
Или войдите через
когда Баварии при счете 2-1 удаляют на ровном месте игрока , а потом 2хметровый офсайд хоронит их в допл. время
мало было слитого Атлетико в финале
когда Баварии при счете 2-1 удаляют на ровном месте игрока , а потом 2хметровый офсайд хоронит их в допл. время
мало было слитого Атлетико в финале
Судейство Айтекина это ошибка, например как достаточно спорный пенальти на Суаресе. Да, эта ошибка повлияла на итоговый результат, но это не более чем ошибка всё равно.
Судейство Кашшаи это комплексное и целенаправленное протягивание по ходу всего матча. Это набор систематических ошибок против Баварии.
Это удаление, это 2 гола несуществующих.
Не надо сравнивать эти ситуации.
Кашшаи это второй Эвребэ для футбола.
Судейство Айтекина это ошибка, например как достаточно спорный пенальти на Суаресе. Да, эта ошибка повлияла на итоговый результат, но это не более чем ошибка всё равно.
Судейство Кашшаи это комплексное и целенаправленное протягивание по ходу всего матча. Это набор систематических ошибок против Баварии.
Это удаление, это 2 гола несуществующих.
Не надо сравнивать эти ситуации.
Кашшаи это второй Эвребэ для футбола.
PS. Я не являюсь поклонником не Реала, ни Баварии, ни Барселоны.
Штрафной которого не было - забит гол
Пенальти которого не было - забит гол
Пенальти на ДиМе которого не поставили и который похоронил бы барсу
Пике КРансая
Рука Маскерано в штрафной , там тоже должен был быть пенальти
Все эти ошибки помогли Барсе
Теперь ошибки в пользу Реала
Два гола забитых Роналду левых
Офсайд Левандовского
Ошибки против Реала
46 минута не удалили Видаля
84 минута засчитанный гол с офсайда в сторону Реала
97 минута не поставленный пенальти на Каземиро
Айтекин ничего такого не сделал.
Кашшаи просто втянул Реал в полуфинал за сливочные уши))
где он выигрывал ?
Бавария выигрывала в матче и все хорошо шло , пока не вмешался12ый игрок Реала
В чужом глазу соринку видишь, в своем бревно не замечаешь!
- простите, у Вас бомбит, Барселона вылетела
- да, у меня бомбит, мне обидно, что мы не прошли дальше. Меня все забыли, да и не знали кто я, но я должен что-нибудь сказать, вдруг кому то кроме меня интересно мое мнение.