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Экс-директор «Барселоны»: «Судейство Кашшаи сыграло большую роль, чем судейство Айтекина»

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Кашшаи Виктор , Реал 4:2 Бавария, Барселона 6:1 ПСЖ
Сегодня, 14:15 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Экс-директор «Барселоны» Тони Фрейша уверен, что «Реал» оказался в полуфинале Лиги чемпионов, где сыграет против «Атлетико», лишь благодаря отвратительному судейству венгерской бригады под руководством Виктора Кашшаи:

«Кашшаи повлиял на результат противостояния „Реала“ и „Баварии“ куда больше, чем Айтекин повлиял на результат дуэли между „Барселоной“ и ПСЖ. Тут не приходится сомневаться.

Каземиро фолит на Роббене - судья сует руку в карман, но что он там делает? Почесать решил?

Хочу, чтобы Лигу чемпионов выиграл „Атлетико“, если нет - „Ювентус“, если нет - „Монако“. В ином случае пусть ее вообще отменят».

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