Моуриньо рассчитывает на Руни в отсутствие Ибрагимовича
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе , Руни Уэйн, Туанзебе Аксель
Сегодня, 16:24 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассчитывает на помощь капитана «красных дьяволов» Уэйна Руни на финише сезона в виду травмы форварда Златана Ибрагимовича и еще ряда игроков:
«У Руни сильный характер, он боец. Он сильный мужчина, и даже если он находится не в лучшей форме, чтобы играть на высочайшем уровне, у него есть опыт и характер, поэтому ему придется играть.
Сейчас нам нужен абсолютно каждый игрок. Я сейчас даже думаю о том, чтобы Аксель Туанзебе не ехал на чемпионат мира (до 20) в Корею, возможно, и он нам понадобится».
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