Моуриньо рассчитывает на Руни в отсутствие Ибрагимовича

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассчитывает на помощь капитана «красных дьяволов» Уэйна Руни на финише сезона в виду травмы форварда Златана Ибрагимовича и еще ряда игроков:

«У Руни сильный характер, он боец. Он сильный мужчина, и даже если он находится не в лучшей форме, чтобы играть на высочайшем уровне, у него есть опыт и характер, поэтому ему придется играть.

Сейчас нам нужен абсолютно каждый игрок. Я сейчас даже думаю о том, чтобы Аксель Туанзебе не ехал на чемпионат мира (до 20) в Корею, возможно, и он нам понадобится».