Бутрагеньо: «„Реалу“ достался самый сложный жребий из возможных»
Сегодня, 14:58 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь
Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо не был в восторге от итогов жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов. «Сливочным», напомним, будет противостоять «Атлетико»:
«Мы счастливы быть лишь в шаге от финала, но нам достался самый сложный жребий из возможных. „Атлетико“ - это команда, которая пользуется вашими ошибками. У них классные исполнители в атаке и надежная оборона, которая редко пропускает. Нам придется заплатить за каждую ошибку».
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Удачи Реал!
Если защита сыграет надежно,нападение свои голы забьет,я уверен в этом.