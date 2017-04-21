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Бутрагеньо: «„Реалу“ достался самый сложный жребий из возможных»

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Атлетико М, Бутрагеньо Эмилио
Сегодня, 14:58 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо не был в восторге от итогов жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов. «Сливочным», напомним, будет противостоять «Атлетико»:

«Мы счастливы быть лишь в шаге от финала, но нам достался самый сложный жребий из возможных. „Атлетико“ - это команда, которая пользуется вашими ошибками. У них классные исполнители в атаке и надежная оборона, которая редко пропускает. Нам придется заплатить за каждую ошибку».

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