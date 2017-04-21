Эмери согласился возглавить «Рому»
Сегодня, 10:33 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
По информации итальянской прессы, рулевой ПСЖ Унаи Эмери сменит Лучано Спаллетти на посту главного тренера «Ромы» по окончании сезона.
Сообщается, что руководство «волков» согласовало трехлетний контракт с испанским специалистом.
Если это правда, то Эмери сможет воссоединиться в «Роме» с будущим спортивным директором клуба Мончи, с которым они вместе плодотворно сотрудничали в «Севилье».
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19 апреля 2017
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В любом случае, желаю волкам взять наконец этот титул. Юве надоел уже)
А ВОТ СПАЛЛЕТТИ В ПСЖ БЫЛО БЫ ИНТЕРЕСНО !!!