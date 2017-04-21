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Эмери согласился возглавить «Рому»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: тренеры, Рома, ПСЖ, Эмери Унаи
Сегодня, 10:33 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

По информации итальянской прессы, рулевой ПСЖ Унаи Эмери сменит Лучано Спаллетти на посту главного тренера «Ромы» по окончании сезона.

Сообщается, что руководство «волков» согласовало трехлетний контракт с испанским специалистом.

Если это правда, то Эмери сможет воссоединиться в «Роме» с будущим спортивным директором клуба Мончи, с которым они вместе плодотворно сотрудничали в «Севилье».

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