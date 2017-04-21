Эмери согласился возглавить «Рому»

По информации итальянской прессы, рулевой ПСЖ Унаи Эмери сменит Лучано Спаллетти на посту главного тренера «Ромы» по окончании сезона.

Сообщается, что руководство «волков» согласовало трехлетний контракт с испанским специалистом.

Если это правда, то Эмери сможет воссоединиться в «Роме» с будущим спортивным директором клуба Мончи, с которым они вместе плодотворно сотрудничали в «Севилье».