Васильев: «„Ювентус“ знает, как защищаться, но „Монако“ знает, как забивать»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал итоги жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов - монегаски сыграют с «Ювентусом»:

«На данной стадии турнира нет слабых команд. Нам в любом случае пришлось бы играть с топ-клубом. Два года назад мы играли с „Ювентусом“ в четвертьфинале. С тех пор они, как и мы, стали сильнее. Это будет матч-реванш.

Для нас счастье - сыграть в полуфинале Лиги чемпионов, сделаем все, чтобы выйти в финал. „Ювентус“ знает, как защищаться, но мы знаем, как забивать. Игроки „Монако“ молоды, талантливы и никого не боятся. Просто нам пока немного не хватает опыта, ведь это будет первый полуфинал для наших игроков».