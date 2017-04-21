Недвед: «Противостоять такой молодой и бегающей команде, как „Монако“, всегда сложно»
Сегодня, 14:51 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал итоги жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов. На этой стадии турнира туринский клуб сразится с «Монако».
«Трудно сказать, с кем было бы лучше встретиться в полуфинале, ведь Лига чемпионов не прощает ошибок.
Надеюсь и верю в то, что мы будем готовы к этому вызову.
Нам предстоит сыграть против очень молодой команды, которая много бегает, а это всегда сложно».
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