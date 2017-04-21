Директор «Атлетико»: «Надеюсь, сможем достойно попрощаться с „Висенте Кальдерон“»
Сегодня, 15:16 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь
Директор «Атлетико» Клементе Виллаверде выразил надежду, что «матрасники» сумеют пройти «Реал» в полуфинале Лиге чемпионов:
«У наших болельщиков и игроков есть опыт двух поражений в финалах, потому мы знаем, каких усилий это стоит. Надеюсь, мы сможем попрощаться с „Висенте Кальдерон“ так, как этот стадион того заслуживает».
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Если честно, это лучшая из возможных жеребьевок для Реала.