Директор «Атлетико»: «Надеюсь, сможем достойно попрощаться с „Висенте Кальдерон“»

Директор «Атлетико» Клементе Виллаверде выразил надежду, что «матрасники» сумеют пройти «Реал» в полуфинале Лиге чемпионов:

«У наших болельщиков и игроков есть опыт двух поражений в финалах, потому мы знаем, каких усилий это стоит. Надеюсь, мы сможем попрощаться с „Висенте Кальдерон“ так, как этот стадион того заслуживает».