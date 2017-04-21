Габриэль Жезус может сыграть против «Арсенала» в полуфинале Кубка Англии
Матч: Арсенал-:-Манчестер Сити
Начало матча: 23.04.2017, 17:00
Сегодня, 17:01 | Источник: standard.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал понять, что нападающий команды Габриэль Жезус практически восстановился от перелома плюсневой кости:
«Он чувствует себя гораздо, гораздо лучше. Сегодня он провел с нами часть тренировки. Он возвращается счастливым, поэтому мы рады. Всей командой отправимся на „Уэмбли“, а там посмотрим, сыграет ли он (с „Арсеналом“).
В его руках была вся Европа, но он решил перейти к нам, нельзя забывать об этом. Поэтому мы так счастливы. Надеемся, что он сможет помочь нам до конца сезона».
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