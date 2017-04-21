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Крицюк не поможет «Краснодару» в текущем сезоне

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Краснодар, Крицюк Станислав
Сегодня, 16:06 | Источник: ФК "Краснодар" | Редакция: Антон Белюсь

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк в текущем сезоне больше не выйдет на поле.

Об этом сообщает пресс-служба «быков»:

«Травма, полученная голкипером „горожан“ Станиславом Крицюком в недавнем матче с „Рубином“, оказалась достаточно серьезной и в нынешнем сезоне не позволит ему появиться на поле».

Напомним, что на замену Крицюку «Краснодар» арендовал у «Локомотива» до конца сезона вратаря Илью Абаева.

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