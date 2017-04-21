Крицюк не поможет «Краснодару» в текущем сезоне
Сегодня, 16:06 | Источник: ФК "Краснодар" | Редакция: Антон Белюсь
Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк в текущем сезоне больше не выйдет на поле.
Об этом сообщает пресс-служба «быков»:
«Травма, полученная голкипером „горожан“ Станиславом Крицюком в недавнем матче с „Рубином“, оказалась достаточно серьезной и в нынешнем сезоне не позволит ему появиться на поле».
Напомним, что на замену Крицюку «Краснодар» арендовал у «Локомотива» до конца сезона вратаря Илью Абаева.
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