Гарет Бэйл вернулся к тренировкам «Реала»

Издание FourFourTwo утверждает, что к общим тренировкам вернулся полузащитник «Реала» Гарет Бэйл, травмировавший мышцу. Игрок пропустил ряд важных матчей, Зинедин Зидан также решил не включать его в состав на ответный поединок Лиги чемпионов с «Баварией».

Многие беспокоились о том, что Бэйл пропустит Эль Класико, но, похоже, игрок уже чувствует себя лучше. У хавбека есть три дня на окончательное восстановление.