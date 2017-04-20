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Гарет Бэйл вернулся к тренировкам «Реала»

Матч: РеалРеал-:-БарселонаБарселона
Начало матча: 23.04.2017, 21:45
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Бэйл Гарет
Сегодня, 15:32 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Роман Мельник

Издание FourFourTwo утверждает, что к общим тренировкам вернулся полузащитник «Реала» Гарет Бэйл, травмировавший мышцу. Игрок пропустил ряд важных матчей, Зинедин Зидан также решил не включать его в состав на ответный поединок Лиги чемпионов с «Баварией». 

Многие беспокоились о том, что Бэйл пропустит Эль Класико, но, похоже, игрок уже чувствует себя лучше. У хавбека есть три дня на окончательное восстановление.

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