Рейтинг@Mail.ru

Нойеру не понадобится операция

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Бавария, Нойер Мануэль
Сегодня, 16:13 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Роман Мельник

После того, как голкипер «Баварии» Мануэль Нойер получил перелом стопы в матче с «Реалом», сотрудники клуба подозревали необходимость операции.

В результате последнего обследования медицинский персонал пришел к решению не проводить операцию, и, тем не менее, вратарю понадобится много времени на восстановление. Ранее председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что игрок выбыл на 8 недель. Ситуацию прокомментировал и сам Нойер:

«Конечно, я огорчен, что не смогу помочь своей команде на финише сезона. Постараюсь восстановиться так быстро, как только возможно. Сейчас это для меня важнее всего».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 16:16
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
15:32 Гарет Бэйл вернулся к тренировкам «Реала» 6
Вчера
22:56 «Атлетико» потерял Хуанфрана на три недели 2
19:46 Слухи Мората решил покинуть «Реал» 33
13:42 Фото Нойер выбыл из строя на 8 недель 30
09:13 Джек Уилшир получил перелом 16
04:31 Нойер получил перелом стопы в матче с «Реалом» 25
18 апреля 2017
21:11 Кудряшов не успеет восстановиться к матчу со «Спартаком» после операции 63
17:35 Чичарито покинул лазарет «Байера» 1
00:52 Слухи Куртуа и Алонсо не помогут «Челси» в полуфинале Кубка Англии против «Тоттенхэма» 5
17 апреля 2017
15:27 Маскерано пропустил тренировку «Барселоны» 16
все материалы по этой теме
Турниры