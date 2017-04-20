Нойеру не понадобится операция

После того, как голкипер «Баварии» Мануэль Нойер получил перелом стопы в матче с «Реалом», сотрудники клуба подозревали необходимость операции.

В результате последнего обследования медицинский персонал пришел к решению не проводить операцию, и, тем не менее, вратарю понадобится много времени на восстановление. Ранее председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что игрок выбыл на 8 недель. Ситуацию прокомментировал и сам Нойер:

«Конечно, я огорчен, что не смогу помочь своей команде на финише сезона. Постараюсь восстановиться так быстро, как только возможно. Сейчас это для меня важнее всего».