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Мората решил покинуть «Реал»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: травмы игроков
Сегодня, 19:46 | Источник: diariogol.com | Редакция: Антон Белюсь

По информации испанских СМИ, нападающий «Реала» Альваро Мората после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» был в бешенстве от того, что ему так и не удалось появиться на поле.

Форвард просидел весь поединок на скамейке запасных и не скрывал своего раздражения по его окончании.

Сообщается, что 24-летний игрок принял решение покинуть «Сантьяго Бернабеу» грядущим летом, дабы иметь постоянную игровую практику. В услугах игрока может быть заинтересован «Челси».

По слухам, «Реал» готов включить Морату в сделку по переходу хавбека «Челси» Эдена Азара в обратном направлении.

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