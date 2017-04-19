Мората решил покинуть «Реал»
Сегодня, 19:46 | Источник: diariogol.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации испанских СМИ, нападающий «Реала» Альваро Мората после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» был в бешенстве от того, что ему так и не удалось появиться на поле.
Форвард просидел весь поединок на скамейке запасных и не скрывал своего раздражения по его окончании.
Сообщается, что 24-летний игрок принял решение покинуть «Сантьяго Бернабеу» грядущим летом, дабы иметь постоянную игровую практику. В услугах игрока может быть заинтересован «Челси».
По слухам, «Реал» готов включить Морату в сделку по переходу хавбека «Челси» Эдена Азара в обратном направлении.
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Нечего было снова возвращаться в "Реал".
Насчёт Азара - только если сам Азар захочет перейти. Вот тогда возможен обмен с доплатой. Хотя хз зачем Челси(Конте) Мората...
Интересно как Мората вырос деревянным в Испании? Там на генетическом уровне дерево из ДНК удаляется.