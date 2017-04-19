«Атлетико» потерял Хуанфрана на три недели
Сегодня, 22:56 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Атлетико» Хуанфран получил мышечную травму правого бедра.
Сообщается, что повреждение довольно серьезное - игрок пробудет в лазарете порядка трех недель и не поможет своей команде в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, куда «матрасники» пробились, одолев по итогам двухматчевого противостояния «Лестер Сити».
Другие материалы по теме:
19:46 Слухи Мората решил покинуть «Реал» 28
13:42 Фото Нойер выбыл из строя на 8 недель 30
Вчера
17 апреля 2017
Или войдите через