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«Атлетико» потерял Хуанфрана на три недели

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Атлетико М, Хуанфран
Сегодня, 22:56 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Атлетико» Хуанфран получил мышечную травму правого бедра.

Сообщается, что повреждение довольно серьезное - игрок пробудет в лазарете порядка трех недель и не поможет своей команде в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, куда «матрасники» пробились, одолев по итогам двухматчевого противостояния «Лестер Сити».

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