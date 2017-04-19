«Атлетико» потерял Хуанфрана на три недели

Защитник «Атлетико» Хуанфран получил мышечную травму правого бедра.

Сообщается, что повреждение довольно серьезное - игрок пробудет в лазарете порядка трех недель и не поможет своей команде в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, куда «матрасники» пробились, одолев по итогам двухматчевого противостояния «Лестер Сити».