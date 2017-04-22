Жардим – один из кандидатов на пост наставника «Барселоны»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Монако, Жардим Леонарду
Сегодня, 05:25 | Источник: abola.pt | Редакция: Павел Молочный
Руководство «Барселоны» рассматривает главного тренера «Монако» Леонарду Жардима в качестве одного из кандидатов на пост наставника сине-гранатовых, утверждает источник. Напомним, нынешний главный тренер «Барселоны» Луис Энрике уже объявил, что покинет свой пост по окончании этого сезона.
Леонарду Жардим вывел «Монако» в полуфинал Лиги чемпионов и Кубка Франции. Также после 32 туров его команда лидирует во французской Лиге 1. Ранее сообщалось, что в услугах 42-летнего специалиста заинтересован миланский «Интер».
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20 апреля 2017
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А в "Барселоне" жизнь тренера коротка.