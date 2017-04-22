Жардим – один из кандидатов на пост наставника «Барселоны»

Руководство «Барселоны» рассматривает главного тренера «Монако» Леонарду Жардима в качестве одного из кандидатов на пост наставника сине-гранатовых, утверждает источник. Напомним, нынешний главный тренер «Барселоны» Луис Энрике уже объявил, что покинет свой пост по окончании этого сезона.

Леонарду Жардим вывел «Монако» в полуфинал Лиги чемпионов и Кубка Франции. Также после 32 туров его команда лидирует во французской Лиге 1. Ранее сообщалось, что в услугах 42-летнего специалиста заинтересован миланский «Интер».