«Монако» очень близок к покупке Тилеманса
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Монако, Андерлехт, Тилеманс Юри
Сегодня, 00:12 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Дмитрий Кристя
«Монако» практически согласовал переход полузащитника «Андерлехта» Юри Тилеманса. 19-летний игрок летом должен пополнить состав монегасков.
Тилеманс считается восходящей звездой бельгийского футбола. В борьбе за игрока «Монако» удалось выдержать серьезную конкуренцию с рядом клубов из ведущих европейских лиг.
На данный момент на счету бельгийца 35 голов в 178 матчах за «Андерлехт».
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