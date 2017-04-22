«Монако» очень близок к покупке Тилеманса

«Монако» практически согласовал переход полузащитника «Андерлехта» Юри Тилеманса. 19-летний игрок летом должен пополнить состав монегасков.

Тилеманс считается восходящей звездой бельгийского футбола. В борьбе за игрока «Монако» удалось выдержать серьезную конкуренцию с рядом клубов из ведущих европейских лиг.

На данный момент на счету бельгийца 35 голов в 178 матчах за «Андерлехт».