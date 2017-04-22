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«Монако» очень близок к покупке Тилеманса

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Монако, Андерлехт, Тилеманс Юри
Сегодня, 00:12 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Дмитрий Кристя

«Монако» практически согласовал переход полузащитника «Андерлехта» Юри Тилеманса. 19-летний игрок летом должен пополнить состав монегасков.

Тилеманс считается восходящей звездой бельгийского футбола. В борьбе за игрока «Монако» удалось выдержать серьезную конкуренцию с рядом клубов из ведущих европейских лиг.

На данный момент на счету бельгийца 35 голов в 178 матчах за «Андерлехт».

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