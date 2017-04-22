МЮ готов выплатить 50 млн евро отступных за Брозовича

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович продолжает находиться в сфере интересов «Манчестер Юнайтед». По слухам, манкунианцы готовы активировать пункт об отступных в контракте хорвата и заплатить за 24-летнего футболиста 50 млн евро.

Владельцы «нерадзурри» могут со спокойной душой расстаться с игроком, так как летом планируется серьезная закупка, а продажа на 50 млн евро поможет клубу не выходить за рамки финансового fair play.

На счету Брозовича 18 матчей в Серии А, 3 забитых гола и 3 ассиста.