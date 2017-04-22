МЮ готов выплатить 50 млн евро отступных за Брозовича
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Интер, Брозович Марсело
Сегодня, 00:23 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Интера» Марсело Брозович продолжает находиться в сфере интересов «Манчестер Юнайтед». По слухам, манкунианцы готовы активировать пункт об отступных в контракте хорвата и заплатить за 24-летнего футболиста 50 млн евро.
Владельцы «нерадзурри» могут со спокойной душой расстаться с игроком, так как летом планируется серьезная закупка, а продажа на 50 млн евро поможет клубу не выходить за рамки финансового fair play.
На счету Брозовича 18 матчей в Серии А, 3 забитых гола и 3 ассиста.
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