ПСЖ включился в борьбу за Мбаппе
Сегодня, 13:17 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Сенсационный нападающий «Монако» Килиан Мбаппе является трансферной мишенью для многих топ-клубов Европы, среди которых упоминаются «Реал» и «Интер».
Очередным претендентом на 18-летнего форварда называют ПСЖ.
По слухам, представители парижан уже делают первые шаги в направлении трансфера юного таланта. Ожидается, что ПСЖ сделает монегаскам первое предложение в размере 80-90 млн евро.
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