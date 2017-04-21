ПСЖ включился в борьбу за Мбаппе

Сенсационный нападающий «Монако» Килиан Мбаппе является трансферной мишенью для многих топ-клубов Европы, среди которых упоминаются «Реал» и «Интер».

Очередным претендентом на 18-летнего форварда называют ПСЖ.

По слухам, представители парижан уже делают первые шаги в направлении трансфера юного таланта. Ожидается, что ПСЖ сделает монегаскам первое предложение в размере 80-90 млн евро.