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ПСЖ включился в борьбу за Мбаппе

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Монако, ПСЖ, Мбаппе Килиан
Сегодня, 13:17 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Сенсационный нападающий «Монако» Килиан Мбаппе является трансферной мишенью для многих топ-клубов Европы, среди которых упоминаются «Реал» и «Интер». 

Очередным претендентом на 18-летнего форварда называют ПСЖ.

По слухам, представители парижан уже делают первые шаги в направлении трансфера юного таланта. Ожидается, что ПСЖ сделает монегаскам первое предложение в размере 80-90 млн евро.

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