Роналду и Рамос хотят, чтобы Левандовски перешёл в «Реал»

По информации испанских СМИ, лидеры «Реала» Криштиану Роналду и Серхио Рамос хотели бы видеть в мадридском клубе нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, о чем лично сказали поляку после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов, победу в котором, напомним, одержали «сливочные».

Стоит отметить, что Левандовски мог оказаться в «Реале» еще в 2014 году, но тогда предпочел сменить дортмундскую «Боруссию» на «Баварию».