Роналду и Рамос хотят, чтобы Левандовски перешёл в «Реал»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал, Бавария, Левандовски Роберт, Роналду Криштиану, Рамос Серхио
Сегодня, 11:05 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации испанских СМИ, лидеры «Реала» Криштиану Роналду и Серхио Рамос хотели бы видеть в мадридском клубе нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, о чем лично сказали поляку после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов, победу в котором, напомним, одержали «сливочные».
Стоит отметить, что Левандовски мог оказаться в «Реале» еще в 2014 году, но тогда предпочел сменить дортмундскую «Боруссию» на «Баварию».
Другие материалы по теме:
11:30 Слухи Бальде и де Врей могут сменить «Лацио» на «Милан» 0
Вчера
22:40 Слухи «Тоттенхэм» не собирается продавать Дайера 3
10:58 Слухи «Наполи» готов потратить на Щесны €10 млн 5
Или войдите через
Зачем теперь ломать то что хорошо работает. Без Левы справимся.
натурал.жена красавица.ребенка ждут
Лева эгоист. Он не будет играть на Роналду и его стату.
Хорошая Идея....