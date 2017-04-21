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Роналду и Рамос хотят, чтобы Левандовски перешёл в «Реал»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал, Бавария, Левандовски Роберт, Роналду Криштиану, Рамос Серхио
Сегодня, 11:05 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

По информации испанских СМИ, лидеры  «Реала» Криштиану Роналду и Серхио Рамос хотели бы видеть в мадридском клубе нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, о чем лично сказали поляку после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов, победу в котором, напомним, одержали «сливочные».

Стоит отметить, что Левандовски мог оказаться в «Реале» еще в 2014 году, но тогда предпочел сменить дортмундскую «Боруссию» на «Баварию».

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