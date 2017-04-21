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Хамес Родригес летом хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал, Ман Юнайтед, Родригес Хамес
Сегодня, 12:50 | Источник: diariogol.com | Редакция: Антон Белюсь

По информации испанской прессы, полузащитник «Реала» Хамес Родригес принял решение покинуть мадридский клуб ближайшим летом. 

По слухам, колумбиец хочет придать новый импульс своей карьере, перейдя в «Манчестер Юнайтед», где в услугах игрока заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуриньо.

Ранее известный испанский журналист Гильем Балаге заявил, что «Реал» готов расстаться с Хамесом за сумму около 35 млн евро.

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