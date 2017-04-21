Хамес Родригес летом хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

По информации испанской прессы, полузащитник «Реала» Хамес Родригес принял решение покинуть мадридский клуб ближайшим летом.

По слухам, колумбиец хочет придать новый импульс своей карьере, перейдя в «Манчестер Юнайтед», где в услугах игрока заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуриньо.

Ранее известный испанский журналист Гильем Балаге заявил, что «Реал» готов расстаться с Хамесом за сумму около 35 млн евро.