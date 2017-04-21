Рейтинг@Mail.ru

Бальде и де Врей могут сменить «Лацио» на «Милан»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Лацио, Милан, Вильярреал, Кейта Бальде Диао, де Врей Стефан, Мусаччио Матео
Сегодня, 11:30 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

В Италии утверждают, что «Милан» летом предпримет попытку приобрести сразу двух футболистов «Лацио» - нападающего Кейта Бальде и защитника Стефана де Врея.

Сообщается, что трансфер футболистов, талантом которых восхищается главный тренер миланского клуба Винченцо Монтелла, может обойтись «россонери» в сумму около 50 млн евро.

В качестве альтернативы де Врею, в услугах которого также заинтересованы «Интер», «Эвертон» и «Челси», в клубе рассматривают защитника «Вильярреала» Матео Мусаччио, который оценивается в 18 млн евро.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
11:05 Слухи Роналду и Рамос хотят, чтобы Левандовски перешёл в «Реал» 32
08:58 Слухи «Милан» поборется за Джеко, если летом не сумеет приобрести Обамеянга 4
08:14 Слухи Тэмми Абрахам может стать частью сделки по приобретению «Челси» Лукаку 3
06:18 Слухи Колашинац прошёл медобследование в «Арсенале». Венгер отрицает сделку с игроком 4
Вчера
23:00 Владелец «Тяньцзинь Цюаньцзянь»: «Мы работаем над трансфером Диего Косты» 4
22:40 Слухи «Тоттенхэм» не собирается продавать Дайера 3
18:20 Спортдиректор «Монако»: «„Реал“ не контактировал с нами по поводу Мбаппе» 12
17:25 Слухи «Реал» не продал Асенсио в «Ливерпуль» за 50 млн евро 29
13:29 Слухи Китайский клуб предложил Диего Косте рекордный контракт 27
10:58 Слухи «Наполи» готов потратить на Щесны €10 млн 5
все материалы по этой теме
Турниры