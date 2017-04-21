Бальде и де Врей могут сменить «Лацио» на «Милан»

В Италии утверждают, что «Милан» летом предпримет попытку приобрести сразу двух футболистов «Лацио» - нападающего Кейта Бальде и защитника Стефана де Врея.

Сообщается, что трансфер футболистов, талантом которых восхищается главный тренер миланского клуба Винченцо Монтелла, может обойтись «россонери» в сумму около 50 млн евро.

В качестве альтернативы де Врею, в услугах которого также заинтересованы «Интер», «Эвертон» и «Челси», в клубе рассматривают защитника «Вильярреала» Матео Мусаччио, который оценивается в 18 млн евро.