Бальде и де Врей могут сменить «Лацио» на «Милан»
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Лацио, Милан, Вильярреал, Кейта Бальде Диао, де Врей Стефан, Мусаччио Матео
Сегодня, 11:30 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
В Италии утверждают, что «Милан» летом предпримет попытку приобрести сразу двух футболистов «Лацио» - нападающего Кейта Бальде и защитника Стефана де Врея.
Сообщается, что трансфер футболистов, талантом которых восхищается главный тренер миланского клуба Винченцо Монтелла, может обойтись «россонери» в сумму около 50 млн евро.
В качестве альтернативы де Врею, в услугах которого также заинтересованы «Интер», «Эвертон» и «Челси», в клубе рассматривают защитника «Вильярреала» Матео Мусаччио, который оценивается в 18 млн евро.
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