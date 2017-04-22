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Инсинье продлил контракт с «Наполи»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Контракты, Наполи, Инсинье Лоренцо
Сегодня, 12:50 | Источник: Твиттер ФК "Наполи" | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье поставил подпись под новым трудовым соглашением с «партенопейцами».

Новый договор о сотрудничестве между 25-летним игроком и неаполитанским клубом рассчитан до 2022 года.

Стоит отметить, что переговоры между двумя сторонами были тяжелыми и продолжались более 10 месяцев.

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