Сёмин стал рекордсменом по количеству выигранных Кубков России

«Локомотив» стал обладателем Кубка России сезона-2016/17, победив в финале «Урал» (2:0). Этот Кубок России стал пятым для рулевого «железнодорожников» Юрия Семина, он стал единоличным рекордсменом страны. 4 раза в Кубке страны вместе с ЦСКА побеждал Валерий Газзаев.
Все трофеи Семин завоевал во главе «Локо» — в сезонах-1995/96, 1996/97, 1999/00 и 2000/01. По одному разу специалист доводил команду до финала Кубка России (1997/98) и Кубка СССР (1989/90). Еще один трофей Семин выиграл с «Локомотивом» в качестве президента клуба — в сезоне-2006/07.
Сёмин: " Нет, столько мне не выпить..."
Сёмин: " Нет, столько мне не выпить..."
А так молодца Шпалыч!
А так молодца Шпалыч!