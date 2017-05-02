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Сёмин стал рекордсменом по количеству выигранных Кубков России

02 мая 2017, 21:11
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Локомотив» стал обладателем Кубка России сезона-2016/17, победив в финале «Урал» (2:0). Этот Кубок России стал пятым для рулевого «железнодорожников» Юрия Семина, он стал единоличным рекордсменом страны. 4 раза в Кубке страны вместе с ЦСКА побеждал Валерий Газзаев.

Все трофеи Семин завоевал во главе «Локо» — в сезонах-1995/96, 1996/97, 1999/00 и 2000/01. По одному разу специалист доводил команду до финала Кубка России (1997/98) и Кубка СССР (1989/90). Еще один трофей Семин выиграл с «Локомотивом» в качестве президента клуба — в сезоне-2006/07.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
03 мая 2017 в 04:27
Как игрок еще один.
Палыч82
Палыч82 ответ shtair (раскрыть)
02 мая 2017 в 23:10
Коряво, конечно, пошутил, но мысль реально смешная,))
Палыч82
Палыч82
02 мая 2017 в 23:09
Красиво вернулся таки, Юрий Палыч!) Теперь бы ещё в чемпионате сыграть за путёвку Уралу в еврокубки
Lucius Vorenus
Lucius Vorenus
02 мая 2017 в 22:47
вот он настоящий чемпион!
sashasokol
sashasokol
02 мая 2017 в 22:35, ред.
.
shtair
shtair
02 мая 2017 в 22:32
любит Шпалыч кубки, в них можно чего нить наливать
ИВАН МЕЛЕШИН
ИВАН МЕЛЕШИН
02 мая 2017 в 22:31
Подарок на юбилей есть!!! Главное - здоровья Юрию Палычччу!!!!!!!!
П.Пар
П.Пар
02 мая 2017 в 22:23
Поздравляю Паровоз и всех его фанатов с заслуженной победой!
drug01
drug01
02 мая 2017 в 22:04
Поздравляем!Все заслуженно,Тарханов проиграл игру....
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
02 мая 2017 в 21:59
В последнем туре надеюсь Локо не сольёт Зениту..). Палычу здоровья! Не бухать). За Ари глаз, да глаз).
Shamil79
Shamil79
02 мая 2017 в 21:45
пора Палычу уже в Европе взять что-нибудь...хотя бы 1\4
Саня Локомотив
Саня Локомотив
02 мая 2017 в 21:37
ЮРИЙ ПАЛЫЧ СПАСИБО ТЕБЕ ЗА ВСЁ!!!
Killabyte
Killabyte
02 мая 2017 в 21:35
Вот это рекордсмен я понимаю)
cska1948
cska1948
02 мая 2017 в 21:33
Хороший подарок Ю.П.Семин сделал, вместе с командой, к своему юбилею!
Иван Котовский
Иван Котовский
02 мая 2017 в 21:26
Журналист: "Юрий Павлович, ну а десять Кубков России взять слабо?"
Сёмин: " Нет, столько мне не выпить..."
ignorant
ignorant
02 мая 2017 в 21:18
Это всё волшебный петушок!
А так молодца Шпалыч!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
02 мая 2017 в 21:17
Дай бог не последний Кубок. Всех благ Палыч.
loko7
loko7
02 мая 2017 в 21:15
ЮрПалыч молодец! Теперь нужно браться за чемпионат.
Зе Луиш
Зе Луиш
02 мая 2017 в 21:14
Браво,Палыч. Уважуха.
fczpkossidspb
fczpkossidspb
02 мая 2017 в 21:13
Вот Юрий Палыч молодец!
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