Сёмин стал рекордсменом по количеству выигранных Кубков России

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02 мая 2017, 21:11

«Локомотив» стал обладателем Кубка России сезона-2016/17, победив в финале «Урал» (2:0). Этот Кубок России стал пятым для рулевого «железнодорожников» , он стал единоличным рекордсменом страны. 4 раза в Кубке страны вместе с ЦСКА побеждал Валерий Газзаев.

Все трофеи Семин завоевал во главе «Локо» — в сезонах-1995/96, 1996/97, 1999/00 и 2000/01. По одному разу специалист доводил команду до финала Кубка России (1997/98) и Кубка СССР (1989/90). Еще один трофей Семин выиграл с «Локомотивом» в качестве президента клуба — в сезоне-2006/07.