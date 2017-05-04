Сборная России продолжает оставаться на 61-й позиции в рейтинге ФИФА

В майском рейтинге ФИФА сборная России сохранила 61-ю позицию.
Первая десятка сборных не претерпела изменений и выглядит следующим образом:
1 (1). Бразилия — 1672 очка,
2 (2). Аргентина – 1603,
3 (3). Германия – 1464,
4 (4). Чили — 1411,
5 (5). Колумбия – 1348,
6 (6). Франция – 1294,
7 (7). Бельгия – 1281,
8 (8). Португалия – 1259,
9 (9). Швейцария – 1212,
10 (10). Испания – 1204
…
61 (61). Россия — 561.
С полной версией рейтинга можете ознакомиться здесь.
Но есть и позитивная вещь, эта сборная находится в категории таких же лузеров, но самая богатая среди них. Такого же уровня сборных, как эта команда-косоногих они не миллионеры. Зато эти на 61 месте и миллионеры пхахах.
Но есть и позитивная вещь, эта сборная находится в категории таких же лузеров, но самая богатая среди них. Такого же уровня сборных, как эта команда-косоногих они не миллионеры. Зато эти на 61 месте и миллионеры пхахах.
Нормальное место.
Нормальное место.