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Сборная России продолжает оставаться на 61-й позиции в рейтинге ФИФА

04 мая 2017, 11:30

В майском рейтинге ФИФА сборная России сохранила 61-ю позицию.

Первая десятка сборных не претерпела изменений и выглядит следующим образом:

1 (1). Бразилия — 1672 очка,
2 (2). Аргентина – 1603,
3 (3). Германия – 1464,
4 (4). Чили — 1411,
5 (5). Колумбия – 1348,
6 (6). Франция – 1294,
7 (7). Бельгия – 1281,
8 (8). Португалия – 1259,
9 (9). Швейцария – 1212,
10 (10). Испания – 1204

61 (61). Россия — 561.

С полной версией рейтинга можете ознакомиться здесь.

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Рейтинги  Россия
Источник: fifa.com
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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
08 июня 2017 в 07:18
Удерживаем почётное 61-е, удерживаем стабильно! Вот он класс и мастерство!
GooSe25
GooSe25
04 мая 2017 в 23:06
Стабильность! Сохранили почетное место) хотя на самом деле рейтинг двоякий . С одной стороны принимающие крупные турниры всегда падают в рейтинге . С другой стороны , это наша сбродная.. которая в очной встрече может проиграть уже кому угодно .. даже футбольные "карлики" прогрессируют . А у нас регресс с 2008го. После марибора как подкосило. Не могу вспомнить ни одного достойного результата.. и 2 крупных турнирах в которых участвовали принесли только разочарования.
patra
patra
04 мая 2017 в 21:27
Впереди кубок конфедераций... страшно.
Expert-disport
Expert-disport
04 мая 2017 в 20:35
Зачем нам эта инфа, Мутко покажите!
ЮЗИК
ЮЗИК
04 мая 2017 в 20:25
Хорошо хоть сохранила
Владимир Немченков
Владимир Немченков
04 мая 2017 в 19:26
из нас делают мазохистов....как можно было на пост главного тренера назначать черчесова, который как тренер НИЧЕГО не выиграл... ничего!!! чемп.польского княжества не в счет....вдумайтесь сборная узбекистана выше сборной РОССИИ...стас уходи....
Александр Дорофеев
Александр Дорофеев
04 мая 2017 в 19:18
Стабильность - гарантия неуспеха
bnm750x
bnm750x
04 мая 2017 в 18:41
С Черчесовым мы освоим трёхзначные .
Kresi frok
Kresi frok
04 мая 2017 в 18:23
Спартак такоже место в ЛЧ займет
nikolah
nikolah
04 мая 2017 в 17:43
плевать
йинегве
йинегве ответ Kooks (раскрыть)
04 мая 2017 в 17:35
А что тут корочного?!они всего в одном матче победили,да и то команду ниже их в рейтинге,откуда у португалов тогда должно быть много очков?!
EAGinLE
EAGinLE
04 мая 2017 в 16:53
Уже привыкли .
vinjard
vinjard
04 мая 2017 в 16:47, ред.
Все ниже и ниже. Скоро во втором десятке будет это сборная миллионеров. Однако вспомнил я евро 2012 когда та сборная ведомая Шушавиным вылетела из турнира, ведь все думали, что они обязаны были выходить из группы. А тогда и рейтинг сборной был очень хороший, а сейчас для нынешней сборной тот фиаско на евро-2012 можно было записать как прогресс, а про евро-2008 я даже и не говорю.
Но есть и позитивная вещь, эта сборная находится в категории таких же лузеров, но самая богатая среди них. Такого же уровня сборных, как эта команда-косоногих они не миллионеры. Зато эти на 61 месте и миллионеры пхахах.
Шмавон
Шмавон
04 мая 2017 в 16:35
ХОТЬ В 100 УЖЕ ХОРОШО С ЭТИМИ ИГРОКАМИ
Ags_0701
Ags_0701
04 мая 2017 в 16:35
По_моему сборная России незаслуженно находится выше Катара, личная встреча это показала.
firewing
firewing
04 мая 2017 в 15:44
Стабильность - признак класса!
DIDI 23
DIDI 23
04 мая 2017 в 15:38
61 - это Ростов!
Нормальное место.
Баба Яга против
Баба Яга против
04 мая 2017 в 15:33, ред.
Ой,завышенный!
Kooks
Kooks
04 мая 2017 в 15:25
Оладатель прошлогоднего Евро на 8??? Вот это корка.
Maikl322
Maikl322
04 мая 2017 в 15:16
Еще не предел возможного падения.
R.R.R.
R.R.R.
04 мая 2017 в 15:01
И мы рады этому... приехали...
MrBundesteam
MrBundesteam
04 мая 2017 в 14:54
Уже 61?! Я что-то пропустил? ахахахаха последний раз я помню сборная России была где-то на 35-ом месте.
10 seconds to stars
10 seconds to stars
04 мая 2017 в 14:43
Узбекистан выше России :DDD
nahan
nahan
04 мая 2017 в 14:37
Привыкли уже...
berda2003
berda2003
04 мая 2017 в 14:31
Нашей сборной, чтобы как можно дольше находиться в первой сотне, главное не играть.
вованыч 80
вованыч 80
04 мая 2017 в 14:31
Через полтора месяча будем вторую сотню покорять!!
PITER_1
PITER_1
04 мая 2017 в 14:30
наша сборная может подниматься в рейтинге если только не будет играть
SashaVRN888
SashaVRN888
04 мая 2017 в 14:24
А нам все равно))
ильфат татарин
ильфат татарин
04 мая 2017 в 14:18
да Россия красва))
RomM84
RomM84 ответ mat73 (раскрыть)
04 мая 2017 в 14:18
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