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Червиченко: «Медведев заслужил место в сборной России»

16 мая 2017, 01:41

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал отсутствие голкипера «Ростова» Никиты Медведева в расширенном составе сборной России на Кубок конфедераций:

«Первое, на что обратил внимание — отсутствие Никиты Медведева. Человек почти 1000 минут кряду не пропускал, но не попадает в сборную, зато вызывается Лунёв... я этого не понимаю. Конечно, главному тренеру, который ещё и был вратарём, виднее, но логики в этом решении я не вижу.

Черчесов объяснил это тем, что подарки иногда только вредят? У Станислава своеобразное отношение к жизни и ко всему. Видимо, это какая-то кавказская мудрость, не всем доступная. Не считаю, что приглашение Медведева в сборную было бы подарком. Он установил рекорд всех чемпионатов России, и сделал это не когда-то, а пару недель назад. Он заслуживал места в команде».

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Миша Вилков (раскрыть)
16 мая 2017 в 07:43
Какой он спартач ,- барыга !!!! Не надо его к нам приписывать !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ RDeanW (раскрыть)
16 мая 2017 в 07:40
Ждёт первого провала , а там эту ..котину прорвёт !!! Ненавижу !
Damon
Damon
16 мая 2017 в 07:11
А Червь понимает, что его печатают и приглашают,как тролля-петрушку про Спартак, а так его "экспертное мнение" о футболе никому не интересно)
112910415
112910415
16 мая 2017 в 06:27
где, блин, искренняя радость за Спартак?!
RDeanW
RDeanW
16 мая 2017 в 02:32
а где желчь в адрес спартака?)) это не червиченко, инфа сотка))
ignorant
ignorant
16 мая 2017 в 02:24
Во,червь выполз)
Миша Вилков
Миша Вилков
16 мая 2017 в 01:43, ред.
Давно этого спартача не было :)
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