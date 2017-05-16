Червиченко: «Медведев заслужил место в сборной России»

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16 мая 2017, 01:41

Экс-президент «Спартака» прокомментировал отсутствие голкипера «Ростова» в расширенном составе сборной России на Кубок конфедераций:

«Первое, на что обратил внимание — отсутствие Никиты Медведева. Человек почти 1000 минут кряду не пропускал, но не попадает в сборную, зато вызывается Лунёв... я этого не понимаю. Конечно, главному тренеру, который ещё и был вратарём, виднее, но логики в этом решении я не вижу.

Черчесов объяснил это тем, что подарки иногда только вредят? У Станислава своеобразное отношение к жизни и ко всему. Видимо, это какая-то кавказская мудрость, не всем доступная. Не считаю, что приглашение Медведева в сборную было бы подарком. Он установил рекорд всех чемпионатов России, и сделал это не когда-то, а пару недель назад. Он заслуживал места в команде».