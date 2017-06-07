Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2017/2018

Президент «Терека»: «Клуб будет с гордостью носить имя лидера Чечни»

07 июня 2017, 18:55

Президент «Терека» Магомед Даудов прокомментировал тот факт, что клуб будет переименован в ФК «Ахмат».

«Мы объявили о том, что главная футбольная команда Чеченской Республики будет переименована в „Ахмат“. Это решение принято после долгого, взвешенного анализа, с учетом всех аспектов и нюансов.

Каждая эпоха имеет свою историю. Когда-то, в далекие пятидесятые года прошлого века, наша команда получила название „Терек“, что является названием реки, протекающей по многим регионам Кавказа.

До этого она называлась „Динамо“ и „Нефтяник“. За эти десятилетия команда проделала свой определенный путь. Ее победы и неудачи останутся в прежней истории.

Сегодня мы, жители Чеченской Республики, живем в процветающем и самом мирном регионе мира, и это есть наша новая история, ради которой отдал свою жизнь наш национальный лидер, Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Ценой собственной жизни Ахмат-Хаджи спас свой народ от гибели и направил его на созидательный, жизнеутверждающий курс.

Имя нашего национального лидера бессмертно, и футбольный клуб, который получил путевку в жизнь благодаря ему, будет носить его с гордостью. Как бы кому ни хотелось, как бы кто ни идеализировал названия рек, гор...

Уверен, преданные болельщики клуба совсем скоро станут свидетелями новых ярких побед. При такой мощной поддержке, какую мы имеем от Главы Чеченской Республики, Героя России, Почетного Президента клуба Рамзана Ахматовича Кадырова, нас ждут очередные высоты.

У нашей эпохи есть и будет новая история. История ярких побед и великих свершений. Наше имя – „Ахмат“! Аллаху Акбар!»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ахмат
Источник: ФК «Ахмат»
Панченко: «„Динамо“ может решать большие задачи в РФПЛ с тем же составом»
07 июня 2017
Ганчаренко: «Что меня огорчило в финале ЛЧ? Поведение Рамоса»
07 июня 2017
Агент: «Неизвестно, останется ли Ари в „Локомотиве“. Есть предложения из других стран»
07 июня 2017
Васин: «Игроки сборной России менее раскручены, но чилийцам не уступают»
07 июня 2017
Комбаров: «Поражение в финале КК-2017 будет означать, что задача не выполнена»
07 июня 2017
Рейтинг логотипов клубов РФПЛ 2017/18
07 июня 2017Станислав Горин в блоге Модный разговорКомментарии63
Сортировать
Все комментарии
gorets004
gorets004
08 июня 2017 в 00:19
Да ну на.чистое подхалимство окружения,и тщеславие Рамзана.Ахмат Кадыров был скромным ,и не допустил таког всеобщего лизоблюдства.Когда ты повзрослеешь Рамзан?
Old16
Old16
07 июня 2017 в 23:10
Нефтяник прикольнее было бы вернуть.. "grozny oilers"
Геннадьич
Геннадьич
07 июня 2017 в 23:03
Болельщики бы проголосовали по интернету,все бы и прояснилось.
•BLACK WOLF•
•BLACK WOLF•
07 июня 2017 в 22:58
Ахмад Хаджи был справедливым человеком, и он бы никогда не пошел против воли своего народа. Народ требует оставить название ТЕРЕК, так как им нравится это название и они придумали с этим названием много различных кричалок. Я лично ничего против первого президента не имею, напротив я его очень сильно уважаю и ценю его заслуги, он был настоящим ЧЕЧЕНЦЕМ, который всегда слушал свой народ и учитывал их мнение. К сожалению его сейчас нет в живых, чтобы поддержать нас в этой не равной борьбе против несправедливости.
Штрафной_удар
Штрафной_удар
07 июня 2017 в 22:24
в Чечне многое носит имя Ахмат.. это уже походит на паранойю

я понимаю что Ахмат Кадыров (в отличии от своего сынка) реально любим чеченцами, но не до уровня маразма ведь..
Ironyfan
Ironyfan
07 июня 2017 в 22:07
Лет через 10 вернут прежнее название...для большинства клуб все равно будет носить имя стремительной и опасной реки - Терек.
ЮЗИК
ЮЗИК
07 июня 2017 в 21:57
Какая то темная история с переименованием
Chelseaman
Chelseaman
07 июня 2017 в 21:51
путин фк тоже не за горами
RUONE
RUONE
07 июня 2017 в 21:49
очень жаль болельщиков, что клуб будет иметь такое название, скоро в чечне все ахматом назовут
Деникин_А
Деникин_А
07 июня 2017 в 21:16
Классные будут комменты типа Ахмат парвал Гаспром
MELCHI
MELCHI
07 июня 2017 в 20:13
С географией реки , согласен . Но Терек всегда подразумевал Грозный , не Орджаникидзе - Владикавказ , хотя он течет через этот город . Когда то в Осетии , оспаривали решение , назвать Грозненскую команду Тереком , сылаясь именно на географию реки . Ну да фраза - как бы кому не хотелось.. - говорит не в пользу болельщиков и это однозначно . Есть понимание в другом , с этим именем команда должна быть нацеленна на очень высокую планку и не только в России . Только в этом случае оно будет соответствовать его значению.
x-x-x-x-x
x-x-x-x-x
07 июня 2017 в 20:02
насильно мил не будешь! потеряют болельщиков и все.
tamerlan71
tamerlan71 ответ Тибетус Тибатитус (комментарий удален) (раскрыть)
07 июня 2017 в 19:59
Да каждому здравомыслящему ясно, что "народ" не просит ни переименования Терека, ни потретов отца, сына и ВВП на каждом видном торце здания.
En Sabah Nur
En Sabah Nur
07 июня 2017 в 19:59
    firewing
    firewing
    07 июня 2017 в 19:49
      Bulat Pirgalin
      Bulat Pirgalin
      07 июня 2017 в 19:40
      Извините, зачем же столько пафоса?
      Alex-96
      Alex-96
      07 июня 2017 в 19:36
      Конечно очень хорошо быть богатым человеком которым без сомнения является президент Терека, но чтобы иметь это богатство необходимо быть ручной собачкой которая тявкает по приказу хозяина.
      R.R.R.
      R.R.R.
      07 июня 2017 в 19:14
      Лучше бы президента клуба поменяли чем имя клуба!
      ОЛЛС
      ОЛЛС
      07 июня 2017 в 19:10
      То есть,последнее название не последнее.Посыл принят.
      морозз
      морозз
      07 июня 2017 в 19:06
      Не понимаю я этого, столько лет команда с гордостью носила звание Терек и вот на тебе, по просьбам трудящихся Чечни ...команда переименовывается в Ахмад! Сколько уже нехорошего произошло в нашей стране " по просьбам трудящихся ", уму не постижимо! Не хочу чем то оскорбить болел команды, но менять можно вывески магазинов, улиц, мостов...но бренд Терека не должен пропасть просто так, это неправильно!
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       