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Черчесов: «Визуально газон „Крестовского“ в хорошем состоянии»

17 июня 2017, 03:35
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 0Логотип футбольный клуб Новая ЗеландияНовая ЗеландияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне матча с Новой Зеландией на Кубке Конфедераций ответил на вопросы журналистов:

«В Казани мы с тренером новозеландцев долго и тепло разговаривали. Сегодня провели с командой теорию, до этого было ещё одно теоретическое занятие. Мы знаем, кто и как у них играет. Но на конкретных игроках сейчас не хотим сосредоточиваться.

Трудна ли работа тренера сборной, у которой давно не было успехов? Мы многое поменяли. Для нас это привилегия – представлять свою страну. И мы собираем тех футболистов, которые сегодня должны достойно её представить. Победы у нашей сборной были, хотя и не так много, как хотелось бы. Естественно, мы хотим достичь большего, чем в последние несколько лет.

Все здоровы, все готовятся к игре. Понятно, что бывают маленькие болячки, но нет такого, чтобы кому-то было противопоказано завтра играть.

Готово ли поле к игре? Поле можно почувствовать, только когда ты там играешь. Вид у него хороший, намного лучше, чем в тех двух играх в чемпионате, когда стадион открывался. Но сегодня я вышел на него в кроссовках, никаких действий не предпринимал и поле испортить не мог. А как будет при подкатах, в бутсах – после игры ещё раз эту тему обсудим. Визуально газон в хорошем состоянии. Думаю, что за то малое время, которое было в распоряжении тех, кто за него отвечает, это большой плюс.

Сколько форвардов выйдет в старте? Вопрос правильный. Потому что с Венгрией мы играли одну схему, с Чили – другую. Некоторые нюансы нам надо понять во время тренировки. Из этого и будем исходить. А сколько будет форвардов – даже если знаю, говорить не буду».

Черчесов также отметил, что российской команде было бы полезно сыграть товарищеский матч с Бразилией.

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Все комментарии
benderivan
benderivan
17 июня 2017 в 17:44
это только визуально (на взгляд Мутко)
hardpony
hardpony
17 июня 2017 в 14:48
визуально и стадион не плохой ,если не подходить ближе чем на 1 км. а то прибьет чем-нибудь отвалившимся. или поле выдвинется не в ту сторону.задавит
Баба Яга против
Баба Яга против
17 июня 2017 в 12:56
Станислав Черчесов
«В Казани мы с тренером новозеландцев долго и тепло разговаривали..,переводчиком был Мутко,по этому так долго разговаривали...."
НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ
НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ
17 июня 2017 в 12:47
визуально и дзюба футболист, а толку?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
17 июня 2017 в 11:00
Визуально - это с высоты птичьего полёта ? А , вот , костюмчик -троечка , Стасик , хоть визуально ,хоть как , но идёт тебе как корове седло ! Иди , живо , переоденься во что-нибудь домашнее !!! ))))
удав
удав
17 июня 2017 в 10:05
""за то малое время" - ну да,10лет это вообще ничтожно малое время чтоб построить стадион с хорошим газоном=)
Фата лист
Фата лист
17 июня 2017 в 08:09
Посмотрим...
50лет за Динамо
50лет за Динамо
17 июня 2017 в 07:40
Успеха команде и тебе.
RUSTY8
RUSTY8
17 июня 2017 в 07:23
ЧЕРЧЕСОВ ВИЗУАЛЬНО ТРЕНЕР
EAGinLE
EAGinLE
17 июня 2017 в 07:14
Удачи сборной
КЭТиК
КЭТиК
17 июня 2017 в 06:42
Лишь бы на первую игру газона хватило.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
17 июня 2017 в 05:01
Не получите вторую Исландию...есть такая чуйка, а в моменты похмелья, эта чуйка проявляется почему-то особенно).
За поле будет стыдно, если чо, как будто сам садил).
Вперёд Россия! Покажите людоедам Кука!
вованыч 80
вованыч 80
17 июня 2017 в 04:08
Надеюсь завтра этот "визуальный" газон поплывет и мутко вместе с ним....вот только этот работяга снова отмажется...ну хоть мир увидит сущность наших чинуш!!
Гость
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