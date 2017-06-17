Черчесов: «Визуально газон „Крестовского“ в хорошем состоянии»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне матча с Новой Зеландией на Кубке Конфедераций ответил на вопросы журналистов:
«В Казани мы с тренером новозеландцев долго и тепло разговаривали. Сегодня провели с командой теорию, до этого было ещё одно теоретическое занятие. Мы знаем, кто и как у них играет. Но на конкретных игроках сейчас не хотим сосредоточиваться.
Трудна ли работа тренера сборной, у которой давно не было успехов? Мы многое поменяли. Для нас это привилегия – представлять свою страну. И мы собираем тех футболистов, которые сегодня должны достойно её представить. Победы у нашей сборной были, хотя и не так много, как хотелось бы. Естественно, мы хотим достичь большего, чем в последние несколько лет.
Все здоровы, все готовятся к игре. Понятно, что бывают маленькие болячки, но нет такого, чтобы кому-то было противопоказано завтра играть.
Готово ли поле к игре? Поле можно почувствовать, только когда ты там играешь. Вид у него хороший, намного лучше, чем в тех двух играх в чемпионате, когда стадион открывался. Но сегодня я вышел на него в кроссовках, никаких действий не предпринимал и поле испортить не мог. А как будет при подкатах, в бутсах – после игры ещё раз эту тему обсудим. Визуально газон в хорошем состоянии. Думаю, что за то малое время, которое было в распоряжении тех, кто за него отвечает, это большой плюс.
Сколько форвардов выйдет в старте? Вопрос правильный. Потому что с Венгрией мы играли одну схему, с Чили – другую. Некоторые нюансы нам надо понять во время тренировки. Из этого и будем исходить. А сколько будет форвардов – даже если знаю, говорить не буду».
Черчесов также отметил, что российской команде было бы полезно сыграть товарищеский матч с Бразилией.
«В Казани мы с тренером новозеландцев долго и тепло разговаривали..,переводчиком был Мутко,по этому так долго разговаривали...."
«В Казани мы с тренером новозеландцев долго и тепло разговаривали..,переводчиком был Мутко,по этому так долго разговаривали...."
За поле будет стыдно, если чо, как будто сам садил).
Вперёд Россия! Покажите людоедам Кука!
За поле будет стыдно, если чо, как будто сам садил).
Вперёд Россия! Покажите людоедам Кука!