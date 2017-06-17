Черчесов: «Визуально газон „Крестовского“ в хорошем состоянии»

1497659742

17 июня 2017, 03:35

Главный тренер сборной России накануне матча с Новой Зеландией на Кубке Конфедераций ответил на вопросы журналистов:

«В Казани мы с тренером новозеландцев долго и тепло разговаривали. Сегодня провели с командой теорию, до этого было ещё одно теоретическое занятие. Мы знаем, кто и как у них играет. Но на конкретных игроках сейчас не хотим сосредоточиваться.

Трудна ли работа тренера сборной, у которой давно не было успехов? Мы многое поменяли. Для нас это привилегия – представлять свою страну. И мы собираем тех футболистов, которые сегодня должны достойно её представить. Победы у нашей сборной были, хотя и не так много, как хотелось бы. Естественно, мы хотим достичь большего, чем в последние несколько лет.

Все здоровы, все готовятся к игре. Понятно, что бывают маленькие болячки, но нет такого, чтобы кому-то было противопоказано завтра играть.

Готово ли поле к игре? Поле можно почувствовать, только когда ты там играешь. Вид у него хороший, намного лучше, чем в тех двух играх в чемпионате, когда стадион открывался. Но сегодня я вышел на него в кроссовках, никаких действий не предпринимал и поле испортить не мог. А как будет при подкатах, в бутсах – после игры ещё раз эту тему обсудим. Визуально газон в хорошем состоянии. Думаю, что за то малое время, которое было в распоряжении тех, кто за него отвечает, это большой плюс.

Сколько форвардов выйдет в старте? Вопрос правильный. Потому что с Венгрией мы играли одну схему, с Чили – другую. Некоторые нюансы нам надо понять во время тренировки. Из этого и будем исходить. А сколько будет форвардов – даже если знаю, говорить не буду».

Черчесов также отметил, что российской команде было бы полезно сыграть товарищеский матч с Бразилией.