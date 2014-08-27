«Терек» готовится к «Уралу» в полном составе

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27 августа 2014, 00:39

«Терек» продолжает подготовку к матчу 6-го тура, в котором встретятся в Екатеринбурге с местным «Уралом».

После теоретических занятий, вечером во вторник команда провела тренировку на поле спорткомплекса «Тепличный», недалеко от своей базы.

В работе принимают участие все футболисты. Травмированных или пропускающих игру из-за дисквалификаций в стане грозненцев нет.