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«Терек» готовится к «Уралу» в полном составе

27 августа 2014, 00:39
 «Терек» продолжает подготовку к матчу 6-го тура, в котором встретятся в Екатеринбурге с местным «Уралом». 
 
После теоретических занятий, вечером во вторник команда провела тренировку на поле спорткомплекса «Тепличный», недалеко от своей базы.
 
В работе принимают участие все футболисты. Травмированных или пропускающих игру из-за дисквалификаций в стане грозненцев нет.
 
В среду состоится еще одна тренировка в игровое время, 18:00, а на следующий день подопечные Рашида Рахимова отправятся чартерным рейсом в Екатеринбург, где проведут предыгровую тренировку на поле стадиона «Центральный».
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