«Терек» готовится к «Уралу» в полном составе

«Терек» продолжает подготовку к матчу 6-го тура, в котором встретятся в Екатеринбурге с местным «Уралом».
После теоретических занятий, вечером во вторник команда провела тренировку на поле спорткомплекса «Тепличный», недалеко от своей базы.
В работе принимают участие все футболисты. Травмированных или пропускающих игру из-за дисквалификаций в стане грозненцев нет.
В среду состоится еще одна тренировка в игровое время, 18:00, а на следующий день подопечные Рашида Рахимова отправятся чартерным рейсом в Екатеринбург, где проведут предыгровую тренировку на поле стадиона «Центральный».