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Нету: «Возможности пообщаться с Манчини пока не было»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: легионеры, Зенит, Манчини Роберто , Нету
Сегодня, 15:28 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Зенита» Нету сообщил, что он пока не разговаривал с главным тренером команды Роберто Манчини.

«Возможности пообщаться с новым тренером пока не было. Это произойдет, когда я вернусь в команду после каникул. Думаю, будет достаточно времени сработаться с новым тренером и его игрой. Концентрируюсь пока на сборной».

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