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Нету: «Возможности пообщаться с Манчини пока не было»
Сегодня, 15:28 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Зенита» Нету сообщил, что он пока не разговаривал с главным тренером команды Роберто Манчини.
«Возможности пообщаться с новым тренером пока не было. Это произойдет, когда я вернусь в команду после каникул. Думаю, будет достаточно времени сработаться с новым тренером и его игрой. Концентрируюсь пока на сборной».
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Не выдержит конкуренцию, Нету придется искать новый клуб, он уже адаптировался в России, пусть ищет команду ниже уровнем чем Зенит, вариантов у него не мало, Локомотив, Спартак, Динамо.