Нету: «Возможности пообщаться с Манчини пока не было»

Защитник «Зенита» Нету сообщил, что он пока не разговаривал с главным тренером команды Роберто Манчини.

«Возможности пообщаться с новым тренером пока не было. Это произойдет, когда я вернусь в команду после каникул. Думаю, будет достаточно времени сработаться с новым тренером и его игрой. Концентрируюсь пока на сборной».