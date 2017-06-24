ПСЖ предложит «Манчестер Сити» 60 млн фунтов за Агуэро

Согласно информации The Times, ПСЖ готовит предложение по нападающему «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Парижский клуб после неудачного сезона желает начать перестройку, поэтому не пожалеет за 29-летнего аргентинца и 60 млн фунтов.

Ожидается, что «горожане» не будут препятствовать трансферу, ведь Гвардиола предпочел видеть в атаке Габриэля Жезуса в концовке сезона. При этом сам Агуэро отмечал, что намерен отработать контракт с «Манчестер Сити» до конца (еще 2 года).