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ПСЖ предложит «Манчестер Сити» 60 млн фунтов за Агуэро
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Манчестер Сити, Агуэро Серхио
Сегодня, 12:17 | Источник: Thetimes.co.uk | Редакция: Роман Мельник
Согласно информации The Times, ПСЖ готовит предложение по нападающему «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Парижский клуб после неудачного сезона желает начать перестройку, поэтому не пожалеет за 29-летнего аргентинца и 60 млн фунтов.
Ожидается, что «горожане» не будут препятствовать трансферу, ведь Гвардиола предпочел видеть в атаке Габриэля Жезуса в концовке сезона. При этом сам Агуэро отмечал, что намерен отработать контракт с «Манчестер Сити» до конца (еще 2 года).
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