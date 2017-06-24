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СМИ: «Карсдорп присоединится к „Роме“ в понедельник»
Сегодня, 11:12 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
Сразу несколько итальянских источников сообщают о том, что «Рома» уладила все детали трансфера защитника «Фейеноорда» Рика Карсдорпа. Игрок подпишет соглашение с «волками» в течение ближайших 48 часов.
Сумма сделки составит 15 млн евро, а с учетом бонусов возрастет до 20 миллионов.
В завершившемся сезоне 22-летний Карсдорп провел 42 матча за «Фейеноорд», забил один мяч и отметился 7 результативными передачами.
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