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СМИ: «Карсдорп присоединится к „Роме“ в понедельник»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Рома, Фейеноорд, Карсдорп Рик
Сегодня, 11:12 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Сразу несколько итальянских источников сообщают о том, что «Рома» уладила все детали трансфера защитника «Фейеноорда» Рика Карсдорпа. Игрок подпишет соглашение с «волками» в течение ближайших 48 часов.

Сумма сделки составит 15 млн евро, а с учетом бонусов возрастет до 20 миллионов.

В завершившемся сезоне 22-летний Карсдорп провел 42 матча за «Фейеноорд», забил один мяч и отметился 7 результативными передачами.

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