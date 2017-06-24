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«Манчестер Сити» и ПСЖ проявляют интерес к Геррейру

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, ПСЖ, Боруссия Д, Геррейру Рафаэль, Курзава Лайвен, Клиши Гаэль
Сегодня, 06:28 | Источник: leparisien.fr | Редакция: Павел Молочный

Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Португалии Рафаэль Геррейру попал в список интересов «Манчестер Сити» и ПСЖ. По информации источника, парижане видят в 23-летнем португальце замену левому защитнику Лайвену Курзаве, а «Ман Сити» требуется молодой игрок на эту позицию после ухода из клуба Гаэля Клиши.

В минувшем сезоне чемпионата Германии Геррейру провёл 24 матча за «Боруссию», забил 6 голов и сделал 3 результативных передачи. Его контракт с дортмундским клубом рассчитан до лета 2020 года.

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