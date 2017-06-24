«Манчестер Сити» и ПСЖ проявляют интерес к Геррейру

Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Португалии Рафаэль Геррейру попал в список интересов «Манчестер Сити» и ПСЖ. По информации источника, парижане видят в 23-летнем португальце замену левому защитнику Лайвену Курзаве, а «Ман Сити» требуется молодой игрок на эту позицию после ухода из клуба Гаэля Клиши.

В минувшем сезоне чемпионата Германии Геррейру провёл 24 матча за «Боруссию», забил 6 голов и сделал 3 результативных передачи. Его контракт с дортмундским клубом рассчитан до лета 2020 года.